Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama Jens Bangsbo, guru danese già alla Juventus di Moggi e Lippi: da quando Gasperini l’ha voluto a Zingonia, l’Atalanta vola.’Notte pic.twitter.com/8XEaPyDWFL — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 12, 2020

. Ieri la Dea ha rifilato un sonoro 4-1 al Valencia, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’ennesimo risultato di rilievo in una stagione fino ad oggi perfetta. Ma cosa c’è dietro questo ingranaggio perfetto? Certo, le idee e il lavoro di Gasperini, ma non solo.Bangsbo è una delle chiavi dell’Atalanta dei miracoli. Arrivato a Bergamo a metà ottobre del 2018, dal suo sbarco la Dea ha iniziato a volare. Ma chi è Bangsbo?Danese, Bangsbo è un innovatore nel campo della preparazione atletica. Dopo aver studiato fisiologia dello sport si è concentrato sul calcio, focalizzando la sua attenzione ad aspetti come l’alimentazione dei calciatori.Ha collaborato anche con altre società, tra cui Ajax, Porto e Liverpool, e anche individualmente co campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Iniesta, Tevez e Ronaldinho., che con lui aveva già lavorato alla Juve (Gasp allenata la Primavera nel periodo bianconero di Bangsbo).Ci sono state anche diverse domande, sulla preparazione fisica, per quel particolare periodo storico della Juve. Anche Maurizio Pistocchi, noto giornalista, aveva parlato della bravura di Bangsbo, sia alla Juve che all’Atalanta. Che con lui ora vola.