David Sergio Trezeguet nasce il 15 ottobre del 1977 a Rouen, in Francia. Cresciuto calcisticamente tra Platense e Monaco, arriva alla Juventus nel 2000, dopo aver punito l'Italia nella finale dell'Europeo con il gol decisivo nei supplementari. Sarà una storia d'amore meravigliosa, quella vissuta in bianconero: in dieci anni a Torino, rimasto anche dopo l'inferno di Calciopoli, Trezegol raccoglie 320 presenze in totale e la bellezza di 171 gol tra tutte le competizioni, il massimo numero di sempre per uno straniero nella Vecchia Signora. Il suo palmares può vantare ogni tipo di trofeo: due scudetti (2001/02 e 2002/03), oltre ai due revocati in seguito a Calciopoli, due Supercoppa Italiana (2002 e 2003), l'Europeo sopra citato e il Mondiale di Francia 1998. Con il grande rimpianto di quella finale di Champions League persa contro il Milan ai rigori. Tanti auguri, Roi David!