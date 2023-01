. Tutto ci si poteva aspettare, almeno fino a una decina di giorni fa, meno che a pronunciare questa frase fosse Massimiliano, l'allenatore della. Eppure è proprio così, il tecnico livornese lo ha detto davvero. Inutile, del resto, nascondere la testa sotto la sabbia dopo una prestazione indegna come quella offerta dalla squadra nel match casalingo contro il, soprattutto se la classifica recita- sì, 23 - all'alba del girone di ritorno. Certo, sul campo sarebbero 38 (e dunque terzo posto). Ma lasubita per il caso plusvalenze non può nemmeno essere dimenticata, proprio perché l'attuale situazione della graduatoria non lo consente.E allora ben venga parlare apertamente di salvezza, sia mai che possa servire per scuotere lafin dentro l'anima, lì dove evidentemente ha bisogno di essere "punta" per far riemergere quell'che ormai non si vede da fin troppo tempo, soffocato com'è da prove (e uomini?) non all'altezza della gloriosa maglia della Vecchia Signora.Le parole di Massimiliano Allegri, più che la dimostrazione di una resa di fronte all'evidente impossibilità di una rimonta verso la zona Champions, suonano quindi come l'invito a un', in primis a quei giocatori che di certo per la maglia non stanno spuntando sangue. Prima che sia troppo tardi.