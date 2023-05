Il suo show di ieri sera ha fatto il giro dell'Italia, ma l'eco di queste parole rischia di non essere finito qui. Anzi... La Procura della Federcalcio ha appena aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del patron della Ternana e neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi risalenti a ieri. Come riporta l'Ansa, ecco le frasi incriminate: “Hanno rubato (riferendosi alla Juve, ndr), Gravina? Cambi spacciatore”. Inoltre, Gravina intende chiedere l’autorizzazione per adire le vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione, aggiunge l’Ansa.