La Juventus vede la prima squadra andare in enorme difficoltà in questo inizio di campionato, intanto si può parzialmente consolare con gli splendidi risultati delle sue formazioni giovanili. Ma quelle proprio dei più giovani in assoluto, dalle Under 8 alle Under 13. Una serie di partite e di tornei in questo weekend di Halloween, in cui i bambini in maglia Juve si sono distinti come sempre. Tanti bambini con un sogno calcistico e juventino, che iniziano ad assaporare il dolce gusto della vittoria.

Qui di seguito il resoconto della Juve sui propri canali social: