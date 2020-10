Un Balzo... su IlBianconero. Gianni Balzarini commenta le ultime sulla Juventus; mosse di mercato, le partite, tutte le questioni che riguardano il mondo in bianco e nero da analizzare insieme al volto 'bianconero' più noto. Ponete le vostre domande, commentate il video qui in basso!

C'è la Juve, c'è la Champions. la prima di Pirlo in Europa, forse la prima di Dybala in stagione. Temi ce ne sono tanti a poche ore dall'inizio della gara di Kiev, il debutto in Champions contro la Dinamo, da cui la Juve vuole rientrare con tre punti. Questo ma non solo, anche un focus dedicato a Fourneau, che ieri è diventato un caso social per via di una fake news alimentata da alcuni frange faziose, secondo la quale sarebbe stato declassato dopo Crotone-Juve, ovviamente per colpa dei bianconeri. Ecco il commento e le ultime qui su ilBiancoNero.com: