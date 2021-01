1







di Gianni Balzarini

Prima di proiettarci definitivamente sulla partita di domani tra Sampdoria e Juventus a Marassi, facciamo ancora un punto su quanto successo in questa settimana particolare per i colori bianconeri. A partire dal dispiegamento di "forze fresche" visto splendidamente in campo mercoledì contro la Spal, con Nicolò Fagioli e altri Under 23 sugli scudi. E poi il "caso Ronaldo", con la multa comminatagli per la giornata a Courmayeur con Georgina, e qualche spunto di mercato che non guasta...



Ripercorriamo tutti questi temi con il video-commento di Gianni Balzarini: