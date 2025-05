Balzarini rivela: 'C'è una corrente all'interno della Juventus...'

un' ora fa



Il nome di Antonio Conte continua a riecheggiare tra le voci di mercato che riguardano la Juventus. Sebbene l’allenatore salentino sia ormai prossimo alla vittoria dello scudetto con il Napoli, non si placa l’interesse dei bianconeri, come rivelato dal giornalista Gianni Balzarini.



In un recente intervento, Balzarini ha spiegato: "C’è una corrente all’interno della Juve molto in alto che vorrebbe riportare Antonio Conte sulla panchina della Juve. Ci vuole la volontà di un allenatore, ci vuole ovviamente il via libera del Napoli, ci vuole appunto qualcuno di molto in alto nella Juventus perché possa sbloccarsi la situazione. In tutto questo io sto ammirando tantissimo, tantissimo, la professionalità di Igor Tudor".