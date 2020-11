Un Balzo... su IlBianconero. Gianni Balzarini commenta le ultime sulla Juventus; mosse di mercato, le partite, tutte le questioni che riguardano il mondo in bianco e nero da analizzare insieme al volto 'bianconero' più noto. Ponete le vostre domande, commentate il video qui in basso!



Caicedo non sta facendo dormire sonni tranquilli alla Juventus. Pirlo e squadra staranno rivivendo quei fatali 15 secondi finali contro la Lazio, che hanno portato al pareggio in extremis degli uomini di Inzaghi. In successione: l’errore madornale di Dybala che litiga con il pallone, spedendolo in fallo laterale e regalando l’ultima speranza ai biancocelesti. Poi la chiusura molle sulla giocata di Correa, che mette in mezzo per il centravanti ecuadoriano, che in casa Lazio ha sempre l’ultima parola. Una serie di errori che pesano nell’economia di una gara e che stanno condizionando l’inizio di stagione della Juve. Ecco il commento e le ultime qui su IlBiancoNero.com: