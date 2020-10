5









Un Balzo... su IlBianconero. Gianni Balzarini commenta le ultime sulla Juventus; mosse di mercato, le partite, tutte le questioni che riguardano il mondo in bianco e nero da analizzare insieme al volto 'bianconero' più noto. Ponete le vostre domande, commentate il video qui in basso!



Cosa rischia il Napoli se non si presenta a Torino? Perché il Napoli ha bypassato il protocollo della FIGC? Sin da ieri sera, tutte queste domande si stanno affollando nella mente dei tifosi bianconeri. Una vera e propria risposta, se non dalla Federazione, è difficile che arrivi. Proviamo allora a fare il punto della situazione con l'ultimo video di Gianni Balzarini.