Grande e purtroppo volontaria bassezza morale nel collegare anche con messaggi subliminali l'assenza di Ronaldo con il rinvio di Juve Milan. Ronaldo si è già allenato. Avrebbe giocato. Figura di m...servita. — Gianni Balzarini (@GianniBalzarini) March 4, 2020

Il giornalista Mediaset Gianni, ha scritto così su Twitter, commentando le critiche che sono piovute sulla decisione di spostare Juventus-Milan vista l'assenza di Cristiano. Visto che il portoghese è già a Torino e oggi si è allenato con la squadra, ecco quanto scritto da Balzarini: "Grande e purtroppo volontaria bassezza morale nel collegare anche con messaggi subliminali l'assenza di Ronaldo con il rinvio di Juve Milan.. Avrebbe giocato. Figura di m... servita".La solita teoria dei complotti si ripete, quindi, anche di fronte ad un momento delicato, su tutti gli aspetti. Quello di Ronaldo, che è volato dalla madre colpita da un ictus, ma anche e soprattutto quello della situazione in cui si sta trovando lo sport italiano. Non certo il momento per inutili polemiche.