8







di Gianni Balzarini

Juventus-Napoli, per rialzarsi subito. Mettersi alle spalle la brutta sconfitta contro l'Inter e ripartire con la marcia giusta. I bianconeri cercano la scossa nella gara di stasera in Supercoppa, dove a Reggio Emilia Pirlo sfiderà il suo amico Gattuso con l'obiettivo di mettere in bacheca il suo primo trofeo da allenatore. Il grande assente contro l'Inter è stato Cristiano Ronaldo, l'uomo che doveva far fare il salto di qualità alla squadra e che difficilmente, però, sbaglia due partite consecutive. A poche ore dalla sfida col Napoli, Gianni Balzarini presenta così la sfida: