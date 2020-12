5







di Gianni Balzarini

La prestazione è più importante del risultato, si dice. Vero. Ma se arrivano tutti e due è meglio ancora. Così è stato a Parma, dove la Juve ha fatto una gran partita, senza errori, in una gara che non ha avuto storia. Prestazione perfetta che la squadra di Pirlo vuole riproporre anche contro la Fiorentina, per chiudere al meglio l'anno, provare a ridurre i 4 punti di distacco dal Milan capolista e dare quella continuità che finora è mancata ai bianconeri. Intanto però il messaggio alle concorrenti è arrivato, con un 4-0 forte e chiaro al Tardini. Lì dove Gigi Buffon ha lasciato un pezzo di cuore e dove l'altro giorno è tornato con la maglia bianconera. Da protagonista: parate e urla per 90', tra i pali è un martello con i suoi compagni e senza tifosi presenti si sente anche di più.



DYBALA - La sua esclusione dalla lista dei convocati per la trasferta di Parma è dovuta esclusivamente a uno dei tanti problemi muscolari che lo stanno perseguitando da mesi e l'hanno costretto a saltare la sfida del Tardini. Il suo futuro è un grande punto interrogativo, perché la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è bloccata e l'ipotesi di un suo possibile addio alla Juve è concreta. L'ultima pista è quella che può portare Paulo Dybala al Barcellona: l'idea è quella di provare a mettere in piedi uno scambio con Ansu Fati, c'è stato un primo contatto tra i club e ce ne saranno altri per provare a intavolare la trattativa in estate.



