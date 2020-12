5







di Gianni Balzarini

"Ma guarda che bravi in Inghilterra, come affrontano bene i problemi legati Covid. Bastava accordarsi come hanno fatto Everton e Manchester City e rinviare tranquillamente la partita, invece la Juve ha voluto strafare e trarne un vantaggio, ma adesso il Napoli ha ottenuto la giustizia che meritava. Impariamo dagli inglesi". Questo, parola più, parola meno, il discorso portato avanti nella giornata di ieri dai soliti anti-Juve, un pensiero avuto da molti... ma che non trova riscontro nella realtà. Anzi, è una mistificazione della realtà fatta dai soliti venditori di fumo. Perché la verità è molto distante.



Questo, ma anche il rinnovo di Dybala e il mercato nell'ultimo video di Gianni Balzarini: