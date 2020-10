Un Balzo... su IlBianconero. Gianni Balzarini commenta le ultime sulla Juventus; mosse di mercato, le partite, tutte le questioni che riguardano il mondo in bianco e nero da analizzare insieme al volto 'bianconero' più noto. Ponete le vostre domande, commentate il video qui in basso!



Tra nomi fuori portata, sogni e obiettivi concreti, la Juventus ha chiuso il mercato in assoluta bellezza, portando a Torino il grande colpo Federico Chiesa. Più che una ciliegina sulla torta, di una campagna acquisti condotta attraverso operazione fantasiose, mirate a spalmare i costi nel corso degli anni. Svecchiare e abbassare l’età media ma non solo, facciamo un punto della situazione con l’ultimo video di Gianni Balzarini.