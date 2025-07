Balzarini a CM: 'Il mercato della Juventus ci insegna una cosa'

Le parole di Giannia calciomercato.com:La vicenda Conceicao ci sta insegnando qualcosa di importante. E cioè che nel calciomercato non esiste nulla di facile e di scontato. Che una trattativa apparentemente semplice del tipo "vai paghi la clausola e torni con il giocatore" in realtà si può rivelare un affare molto difficile per una serie di varianti. Nel caso specifico la rinuncia ad una percentuale sulla futura rivendita, la dilazione del pagamento, l'aumento di due milioni rispetto alla clausola che in realtà non è stata pagata proprio per compensare il pagamento a rate che il Porto inizialmente non voleva.

Considerate che i contratti di compravendita dei calciatori hanno uno spessore di pagine paragonabile a mini libri da leggere e nei quali in certi casi non mancano i colpi di scena. Al momento comunque non sono ipotizzabili colpi di scena nel mercato della Juve.La trattativa che può sbloccarne altre è quella relativa a Nico Gonzalez per il quale sembra esserci un interesse dell'Atalanta. In caso di partenza di Lookman la società nerazzurra avrebbe individuato in Nico Gonzalez un giocatore dalle caratteristiche simili e consone al gioco di Juric. Resta anche l'interessamento dall'Arabia Saudita e lo stesso Nico Gonzalez avrebbe chiesto ad Alessandro Moggi di considerare clausole e benefit di cui potrebbe godere in caso di trasferimento. Alla base ci sarebbe anche la valutazione fatta dallo stesso argentino sul fatto che giocando con continuità avrebbe certamente più possibilità di essere convocato e soprattutto partecipare attivamente al prossimo Mondiale per nazioni.Questa sembra essere un pò la discriminante di diversi calciatori in uscita eccezion fatta per Dusan Vlahovic. Continuando così il suo mondiale è seriamente a rischio anche se filtra l'indiscrezione su una possibile intesa con la Juve. Sarebbe infatti d'accordo su una cessione per una cifra tra i venti e i venticinque milioni, giusto per evitare una minusvalenza, cui aggiungere 5 milioni di buonuscita. Insomma ci sarebbe tutto tranne per ora la squadra acquirente che spiani la situazione.