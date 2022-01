Le parole di Federico Balzaretti, ds del Vicenza, a Trivenetogoal: "Noi non abbiamo ricevuto nessuna chiamata. Ranocchia ha un contratto, nel caso in cui la Juventus si facesse sentire faremmo di tutto per tenere il ragazzo perchè abbiamo un accordo. Poi è chiaro che contano le motivazioni e io penso che per il ragazzo sia importante rimanere qui per valorizzarsi. Ribadisco di non aver ricevuto chiamate per cui do per scontato che Filippo rimanga qui fino al termine della stagione.".