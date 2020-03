L’ex terzino della Roma e oggi commentatore di Dazn Federico Balzaretti spiega perché Tonali, obiettivo di mercato di Juventus e Inter, non va paragonato a Pirlo: “Numeri di tutto rispetto, terzo per palloni recuperati in tutta la Serie A, nono per occasioni create. Questo fa capire quanto Sandro Tonali sia un centrocampista con caratteristiche sia offensive che difensive. Ecco perchè chi lo paragona a Pirlo sbaglia, Perché è un giocatore polivalente, è un play atipico. Non è un cercatore di palla, ma è la palla che va a cercare lui. Non tocca tanti palloni a partita, ma è sempre ben posizionato. Inoltre è molto bravo a calciare le palle inattive”.