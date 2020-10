Federico Chiesa è il grande colpo dell'ultima sessione di mercato della Juventus. Arrivato per 60 milioni dalla Fiorentina, può cambiare il volto della squadra mischiando le carte. Dove giocherà? Se lo chiedono un po' tutti, l'ex terzino bianconero e oggi commentatore tv Federico Balzaretti non ha dubbi: "Il ruolo ideale di Federico è quello di esterno di centrocampo, dove avrà la possibilità di spingere in fase offensiva e di esaltare le caratteristiche, ma anche in fase difensiva, nella quale ultimamente Pirlo si è schierato con un 4-4-2, penso che quello sia il ruolo ideale per Chiesa".