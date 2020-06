4









Federico Balzaretti, ex difensore di Juve e Roma, parla della finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli ai microfoni di Radio Bianconera: "Napoli-Inter rispetto a Juventus-Milan mi è sembrata una partita vera, le due squadre stavano meglio. Sicuramente in questo momento la parte fisica ha importanza, la partita è sembrata più viva e più vera. Juventus-Milan ha avuto ritmi più lenti, mancava un po’ di brillantezza e di lucidità nelle scelte. Ma è tutto normale considerati i tre mesi di inattività che per un calciatore sono un’eternità”.



SULLA FINALE - “Essendo partita secca mantiene delle incognite, resta una gara equilibrata. Poi si affrontano due squadre che negli ultimi anni si sono giocate lo scudetto, c’è divario ma non è così abissale. Quanto si gioca Sarri? Penso in questo momento non sia in discussione, è vero che mancano degli obiettivi, quindi metterlo in discussione in questo momento della stagione non è positivo. Tutti nel calcio sono sotto la lente d’ingrandimento sempre. Un trofeo può portare entusiasmo per il rush finale. È ingeneroso dare giudizi adesso su queste prime partite, sicuramente fino al pre Covid a livello di risultati era stato positivo, ma è stato preso per portare un gioco diverso e quello probabilmente ancora è mancato, soprattutto come continuità. Per questo motivo direi rimandato, anche se i risultati fin qui sono dalla sua parte”.