Federico Balzaretti, ex terzino della Juventus, analizza il momento dei bianconeri dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Quello che mi ha colpito della Juventus di Sarri sono le differenzi soluzioni che questa squadra è in grado di trovare - dichiara a Dazn -. Contro la Fiorentina ha dato ampiezza al gioco con Douglas Costa, rispetto al Napoli ha dato soluzioni diverse anche con gli inserimenti dei centrocampisti, con giocate dirette anche con Bonucci a scavalcare direttamente la linea avversaria. Sono tutte soluzioni che in un finale di stagione importante e caldo in campionato e Champions rendono più difficile per gli avversari sapere come andare a prendere questa Juve che deve continuare su questa strada".