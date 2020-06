Federico Balzaretti, ex difensore tra le altre di Roma e Palermo, parla della ripresa della Serie A ai microfoni di Calciotoday.it: "Secondo me la soluzione playoff-playout sarebbe stata giusta perché si sarebbe comunque trattato di un valore dato dal campo. Non sono d’accordo sull’algoritmo, ma se fosse necessario utilizzarlo capirei l’esigenza di definire la classifica in base ad alcuni parametri oggettivi. Diciamo che in ogni caso sarebbe un campionato in un certo senso falsato. La speranza è che si possa portare a termine”.



SULLA CORSA SCUDETTO - “Le incognite sono tante dopo questo stop ed è difficile dirlo. Chi ha la rosa più ampia in questo momento è favorita, quindi la Juventus. Dopo questa lunga pausa però tutto è possibile, sono tanti i fattori di cui tenere conto, oltre a quelli tecnici e tattici. L’Inter credo possa rientrare”.



SU SARRI ALLA JUVE - “A livello di risultati assolutamente in linea con le aspettative, visto che è in corsa per i tre obiettivi. Sotto il profilo del gioco invece è indietro rispetto a quello che ci si aspettativa, quindi deludente”.