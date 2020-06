Federico Balzaretti, ex difensore (tra le altre) della Juventus, parla a Dazn del pareggio per 3-3 dell'Inter contro il Sassuolo: "Lancio una piccola provocazione: per me questa è una partita che col pubblico vinci. Forse il fattore campo...vinci 3-2, vai in vantaggio, il pubblico ti spinge. Invece in questa situazione il silenzio davvero surreale di questo momento e i dati oggettivi dicono che il fattore campo è annullato. Il merito e la forza del Sassuolo di riuscire a pareggiarla in uno stadio così per me è stato un fattore".