L'ex terzino Federico Balzaretti ha parlato di mercato e, in particolare, del futuro di Riccardo Orsolini. Il giocatore, acquistato in estate dal Bologna, può ancora tornare alla Juventus, visto che i bianconeri detengono una prelazione per il riacquisto. Ma è pronto per una grande squadra l'esterno ex Ascoli? Ce lo spiega proprio Balzaretti.



GUARDA IL VIDEO ​- Balzaretti: 'Orsolini è pronto per una grande squadra'