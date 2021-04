A Radio Bianconera, Federico Balzaretti ha parlato di Pirlo e della Juve. "È un allenatore che parla tanto, ve lo posso assicurare. Chiaro che non possiamo chiedergli cose che non sono nella sua indole, ma il fatto che lui parli poco è un luogo comune. Incita tanto la squadra. Poi ovviamente non è uno che urla e gesticola, ma la comunicazione arriva poi giocatori. La Juve? Secondo me il ciclo è finito con Allegri. La scelta di Sarri e poi quella di Pirlo sono arrivate per dare un tipo di calcio diverso, non che Allegri non giocasse bene a calcio. Poi se parliamo di valore assoluto, sicuramente è più basso rispetto agli anni passati".