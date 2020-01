Federico Balzaretti, ex difensore tra le altre di Roma e Palermo, ha parlato della Juve durante Tiki Taka, in onda su Italia 1: "Non vedremo mai la Juve come il Napoli di Sarri. La Juve non sarà mai così, il paragone non va bene. Il dna della Juve, "non gioco benissimo ma vinco", resta. La Juve ha preso Sarri per sviluppare gioco, che però ancora non si sta vedendo. Per questo i bianconeri hanno ancora ampi margini di miglioramento. De Ligt? Deve migliorare nei movimenti di reparto".