Federico Balzaretti incorona Edin Dzeko che però è rimasto in panchina per 90 minuti in Verona-Roma: "Milik e Dzeko non sono così diversi. Nel venire a giocare con la squadra meglio di Dzeko è difficile trovare in Europa. Forse Lewandowski, punto, stop. Forse Firmino. Ma è difficile trovare di meglio. Fonseca però ha parlato di profondità e sulla profondità Milik mi sembra un giocatore più bravo nella ricerca degli spazi e nel cercare la profondità. Ha una dote che Dzeko non ha, Milik può fare 4-5 gol su palla inattiva con la Roma che ha anche perso Kolarov".



BALZARETTI - "Pirlo sta spingendo? Penso di si, penso abbiano parcheggiato Suarez dopo l'esame di italiano, credo Dzeko sia la richiesta numero uno di Pirlo".