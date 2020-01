L'ex terzino e oggi commentatore Dazn Federico Balzaretti ha commentato la prima parte di stagione della Juventus di Maurizio Sarri: "Non sarà mai come il suo Napoli. Il dna juventino del non giocare benissimo ma vincere rimane lo stesso. La scelta di Sarri è stata fatta per sviluppare un gioco che per ora ancora non si sta vedendo, e per questo può solo migliorare. Lo stesso discorso vale per i singoli, con De Ligt che deve migliorare i movimenti di reparto".