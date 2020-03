L'ex terzino della Juventus Federico Balzaretti analizza le qualità di Dejan Kulusevski, nuovo acquisto del cub bianconero per la prossima stagione: "Parliamo di un giocatore straordinario in tutto e per tutto. E' difficile trovargli punti deboli, reincarna il prototipo del calciatore moderno. Ha tante soluzioni, è un centrocampista totale, è un giocatore fortissimo che ha ampi margini di miglioramento, mi dà l'idea di essere estremamente maturo".