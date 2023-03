Ai microfoni di Eleven Sport, ha parlato Federico Balzaretti, ex giocatore della Juve e attualmente direttore sportivo del Vicenza, avversario della Next Gen in finale di Coppa Italia: "Teniamo tanto alla Coppa, è emozionante, la cornice di pubblico è splendida, vedremo di che pasta siamo fatti, ma è bello esserci. Ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima finale. La Juve è stata importante nel mio percorso di calciatore, ho rivisto Pessotto, essere qua è un bel premio che ci siamo guadagnati sul campo. Queste sono coppe che all'inizio si snobbano, ma se vai avanti puoi goderti serate come queste. Questa è una coppa lunga, ma che vale tanto".