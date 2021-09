Federico, a DAZN, ha parlato della Juventus poco prima della sfida con lo Spezia: "La classifica della Juve è incredibile, ma questo mette più pepe e interesse per la classifica della Juve. Se fossi un giocatore della Juve? Allegri ieri ha detto di non porsi obiettivi a lungo termine. Se sono un giocatore più timoroso, guardare la classifica mi preoccupa. Altrimenti mi motiva. Non c'è una partita che porti a casa prima di iniziare. La Juve è stata rimontata più volte, deve stare sul pezzo".