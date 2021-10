Federico, a Tuttosport, parla di Torino-Juve da doppio ex."Il derby della Mole non l’ho praticamente mai giocato: appena quattro minuti quando ero un ragazzo del Toro..."."Dalla Juventus ci si aspettava qualcosa di più in questo avvio di stagione, ma è in ripresa e risalita. Contro il Chelsea i bianconeri hanno disputato una partita da squadra vera e nella quale Allegri si è dimostrato ancora una volta un grande stratega. Parliamo di un allenatore che tira fuori sempre risorse importanti, soprattutto nei momenti decisivi: doveva vincere queste ultime tre partite e le ha vinte. Però... stavolta affronterà un Toro che sta stupendo. Stimo tantissimo Juric e mi piace molto la squadra che ha allestito il ds Vagnati. Saranno arrivati anche all’ultimo, alcuni giocatori, ma hanno tutti caratteristiche e “motore” perfetti per il cacio di Juric. Ivan è un allenatore che chiede parecchio ai suoi ragazzi, ma poi i risultati si vedono"."Lo stesso di sempre perché le squadre di Juric hanno un’identità chiara e non la cambiano. Se ripenso al suo Verona degli scorsi due anni, non mi vengono in mente partite disputate con un atteggiamento diverso. Il Toro giocherà uomo a uomo, a tutto campo, magari con un minimo di copertura in più in fase difensiva per limitare la forza dei bianconeri. Saranno determinanti le marcature preventive. Comunque i granata sono la squadra del campionato che ha subito meno tiri in porta e non è un caso: la fase difensiva sarà una delle chiavi del Toro nel derby"."Il Toro, una volta recuperata la palla con il consueto pressing offensivo, può colpire in verticale. Tanto con gli attaccanti quanto con gli inserimenti dei centrocampisti, come ad esempio quelli di Pobega. E anche di Lukic, un giocatore forte ma spesso sottovalutato. I granata portano tanta gente in area quando attaccano e, grazie alla bravura dei laterali, vengono serviti quasi sempre bene. Singo è giovane, ma ha tutte le potenzialità per diventare uno dei migliori nel suo ruolo"."Per la Juventus sarà fondamentale uscire bene dalla prima pressione del Toro e dall’immediata riaggressione dei granata. Una soluzione, anche a partita in corso, può essere quella di cercare Rabiot con dei palloni alti, un po’ come ha fatto la Lazio con Milinkovic-Savic"."Mancando Djidji, che assieme a Bremer è il migliore dei centrali del Toro nel difendere in spazi più larghi, la Juventus dovrà mettere Kean e Chiesa nelle condizioni di attaccare a campo aperto. Come? Magari tenendo Kean e Chiesa più aperti, cioè facendoli partire più larghi, per non dare riferimenti ai difensori del Toro".