Federico Balzaretti, doppio ex di Torino e Juventus ora opinionista a Dazn, ha parlato così alla Gazzetta a poche ore dal derby: "Festa a casa McKennie, come avrà reagito lo spogliatoio? In spogliatoio, se succedono cose come queste, ovviamente se ne parla. E immagino che, al 200%, i leader della squadra non vedano bene McKennie, Arthur e Dybala. Non entro nei dettagli non sapendo

con precisione che cosa è accaduto ma certo, in periodo Covid una cosa così non si fa. Tocca anche la sensibilità delle persone".