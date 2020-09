Federico Balzaretti, ex difensore della Juve, oggi opinionista di Dazn, parla prima della sfida tra Roma e Verona al Bentegodi. Ovviamente la notizia della serata è la panchina di Edin Dzeko, ad un passo dalla Juve: "Scelta conservativa aspettando il mercato - spiega l'ex terzino bianconero -, ma se Fonseca lo metterà in campo, come credo sentendo quello che ha detto ieri, farà sicuramente il suo perché è un professionista straordinario".