Federico Balzaretti parla a Dazn della sconfitta del Napoli contro il Parma: "Il Parma ha giocatori fortissimi davanti come Gervinho e Kulusevski - dichiara l'ex difensore della Juventus -, poi sono state commesse ingenuità come quella di Koulibaly sul primo gol con il Parma che in campo aperto va alla grande è una squadra da trasferta. Non era facile per Gattuso esordire e avere subito un buon impatto. E' chiaro che da un punto di vista emotivo ci si aspettava una reazione diversa, una scossa che porta di solito un allenatore nuovo e uno con il suo carattere. E' difficile incidere in così poco tempo e in così pochi giorni. Rino è un allenatore bravissimo che ha fatto benissimo al Milan. Ha passione, voglia e idee, per cui sono convinto che farà un grande lavoro, c'è un campionato intero davanti".