L’ex attaccante di Milan e Inter, Mario Balotelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri.‘L’ho avuto al Milan e non era tutto tranne che difensivista. Quindi mi viene da pensare che alla Juve ci sono giocatori che non stanno bene o non sono così forti come pensate voi. Io lo difendo, mi piaceva tanto e ti fa anche morir dal ridere. Anche questo conta, più della tattica'.