Ilha inevitabilmente avuto ripercussioni anche sullo sport, con conseguenze dirette sul calcio, come il rinvio di diverse partite di(Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo) e di(35 gare).è invece andata in scena venerdì sera, con i padroni di casa sconfitti in rimonta per 2-1 e, attaccante delle rondinelle, ha voluto esprimere la sua opinione sull’espansione del virus, attraverso una storia su Instagram: