Le parole di MarioGOL DI FRATTESI - "Quello è un fallo clamoroso - ha detto Balotelli a Tv Play -. Non è un intervento violento, non fa male all’avversario ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. Questo è un fallo da rosso, punto e basta. Il calcio sta morendo per colpa della tecnologia, l’unica cosa da mantenere è la goal-line technology. Per il resto dico che il VAR non serve proprio a niente. Non mi piace soprattutto perché i tanti minuti di recupero che vengono dati durante il campionato spremono i giocatori. Si arriva a fine stagione cotti. Se il VAR diventa un qualcosa di soggettivo, che senso ha tenerlo? Sul fallo di Bastoni o non se ne sono accorti o non conoscono il regolamento. A velocità normale la spinta di Bisseck su Strootman in Genoa-Inter sembra fallo netto, ma rivedendolo al replay mi sembra che il giocatore rossoblu accentui la caduta. Come ha detto Gervasoni, l’arbitro al VAR aveva più esperienza di quello che arbitrava in campo e ha deciso di non mandarlo al video".