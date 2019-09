"Mario Balotelli fuma dopo Brescia-Juve". La denuncia arriva direttamente dai social a causa di un video che però non è chiaro e lascia questa insolita vicenda avvolta nel mistero. Per qualcuno è una sigaretta, per altri una cannuccia, fatto sta che non si riesce bene a capire che cosa avesse in bocca Maio dopo la partita contro i bianconeri. Per gli amici più stretti l'attaccante bianconero stava baciando il crocefisso legato al padre morto. A commentare il video di un utente apparso sui social anche il fratello di Balotelli Enock: «Togli quel video», ha scritto.