Marioai microfoni di TvPlay ha commentato il discusso episodio nel corso di Inter-Hellas Verona, il fallo disuda cui poi nasce la rete di Frattesi, valsa ai nerazzurri il titolo di campioni di inverno. Queste le parole di Balotelli:"Quello di Bastoni su Duda è un fallo clamoroso. Non è un intervento violento, non fa male all’avversario ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. Questo è un fallo rosso, punto e basta. Il calcio sta morendo per colpa della tecnologia, l’unica cosa da mantenere è la gol-line technology. Per il resto dico che il VAR non serve proprio a niente. Non mi piace soprattutto perché i tanti minuti di recupero che vengono dati durante il campionato spremono i giocatori. Si arriva a fine stagione cotti".