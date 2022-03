L'ex attaccante di Inter e Milan, Mario Balotelli, ha rilasciato delle fortissime dichiarazioni ai microfoni di The Athletic, dove ha lanciato anche una frecciata ai due giganti del calcio contemporaneo Messi e CR7.



'Se parliamo di qualità, io non ho mai avuto nulla da invidiare a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Certo, io in carriera ho perso tante occasioni per arrivare ai loro livelli e la mia testa mi ha portato a fare degli errori. Ma se non avessi lasciato il City avrei vinto almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che ho oggi, certamente ce l'avrei fatta'.