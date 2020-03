Mariofa sempre discutere. L'attaccante delieri in una diretta Instagram aveva raccontato all'influencer Er Faina: ". Io spero che non riprenda, finché c’è anche un solo caso non dovrebbe riprendere. Io lo avevo detto da subito di fermare l’Italia e la gente si arrabbiava. Se avessimo chiuso tutto subito forse adesso ne saremmo già fuori".Tante le accuse, dai tifosi bianconeri e non, sui social. Lo stesso Brescia si è poi dissociato dalle parole di Mario con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: ". Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa".E' arrivata poi anche la replica di Balotelli a chi si è sentito offeso dalle sue parole: "Qualcuno si è offeso?Ma dove sta lo sfottò alla Juve? Non ho detto che dovevano far vincere la Juve ma recuperare (siccome ha una partita in meno della Lazio).una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo e tanta cattiveria vostra".Anche Er Faina ha poi aggiunto: “In mezz’ora di diretta vi siete soffermati su una battuta con il sorriso. In tutta la diretta abbiamo riso e scherzato, ma ci sono stati anche momenti seri. Pensate alle cose serie".