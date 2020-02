Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha parlato anche del rapporto con Mino Raiola, il suo procuratore, nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: "Se ho mai avuto la sensazione che mi avesse un po' mollato per sfinimento? Mino è un fratello maggiore, aveva alcune trattative più impegnative che gli hanno tolto tempo e energie, ma io sono sempre al centro dei suoi pensieri. Il ritorno di Ibra al Milan? Non me l'aspettavo, non l'ho sentito. Ci siamo visti prima della partita con il Milan quando sono andato in albergo a salutare la squadra".