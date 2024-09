Le parole di Mario, intervistato da Dazn:VLAHOVIC - "A me Vlahovic piace, è forte fisicamente, ha senso del goal e tecnicamente non è male".THIAGO MOTTA - "Thiago Motta me l'aspettavo diventasse un allenatore così, in campo già era impostato, poi è scuola Barcellona e giocando a testa alta già vedeva i meccanismi della squadra. Era intelligentissimo, era un fenomeno e sottovalutato. Non son sorpreso che possa fare l'allenatore e far giocare bene una squadra".