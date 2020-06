Tra il Brescia e Mario Balotelli è scontro totale. Uno di quelli destinato sempre più a risolversi in una disputa in tribunale. Dopo i ripetuti comportamenti di Mario e le parole di Cellino, questa mattina il giocatore non si è presentato alla seduta delle 9. Ieri sera Balotelli si era recato regolarmente a Torbole ed era stato sottoposto a test atletici ma, riferisce Ansa, questa mattina una nuova assenza non concordata con il club. Questione aperta, intanto il giocatore non vuole la rescissione che la società a provato a proporgli e dunque, se il club di Cellino vorrà portare avanti questo progetto, si dovrà ricorrere alle vie legali.