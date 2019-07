Secondo quanto raccontato dall'Ansa, Mario Balotelli è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo. Oggetto della 'contesa' è la scommessa divenuta virale con l'amico Catello Buonocore: quest'ultimo si è lanciato nel mare partenopeo in sella al suo scooter, il tutto in cambio di duemila euro. Si legge dall'agenzia, che gli "investigatori della Polizia Municipale, che hanno portato avanti l'attività investigativa con la Capitaneria di Porto, hanno consegnato alla Procura di Napoli i risultati delle attività investigative nelle quali si contestano anche violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi, il getto pericoloso di cose". Scorri in basso per guardare il video...