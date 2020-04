L'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, è stato intervistato durante una diretta Instagram della Puma, dall'ex fenomeno di Arsenal e Barcellona (e Juve) Thierry Henry. L'ex Inter e City ha parlato di molti temi, toccando in parte anche la Juventus... Ecco le sue parole: "Migliore compagno? ​Non posso dirne uno, ce ne sono così tanti. Posso dire che quello che mi ha sorpreso di più è Tevez. Come lavora, come pressa, era un attaccante ma anche difensore, incredibile. Allenatori? Posso dirne due, uno è Mancini, mi ha avuto quando ero giovane e pazzo. L’altro è Lucien Favre".