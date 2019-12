Un solo indagato per gli ululati razzisti a Mario Balotelli. E' stato individuato, dalla Digos di Verona, un uomo residente ad Agrigento: l'uomo, durante la partita Verona-Brescia, giocata lo scorso 3 novembre allo stadio Bentegodi, avrebbe iniziato ad offendere l'attaccante di colore, scatenandone l'ira e la reazione. Come riporta il quotidiano L'Arena, è l'unica persona iscritta nel registro degli indagati, individuata dalla Digos della Questura dopo l'analisi dei video girati allo stadio. Secondo l'agenzia ANSA, il soggetto "sarebbe stato individuato grazie all'incrocio delle immagini e dell'audio, venendo "incastrato" da un fermo immagine alla fine del Settore Poltrone Est, nel video girato da una sua amica e poi pubblicato in rete".