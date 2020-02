Sarà una partita speciale quella di Mario Balotelli contro la Juventus. Non perché sia un ex, ma perché per lui è la prima volta all’Allianz Stadium. L’attaccante del Brescia cercherà in tutti i modi di trovare la via del gol per risollevare la sua squadra da un momento complicato, dal momento che ha già segnato in casa della squadra di Sarri. Come riporta il sito ufficiale dei bianconeri, Mario Balotelli ha giocato due partite in casa della Juventus in Serie A: una rete per lui nell’1-1 dell’aprile 2009, con la maglia dell’Inter.