Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Parma in campionato: "Ho l'intensità giusta, mi sto allenando 10-15 volte meglio rispetto a quando ero più giovane. Sicuramente non sono al 100%, ma al 100% forse ci arriva solo Ronaldo. Ho avuto un mezzo calo nel periodo di Grosso, però non rovina il lavoro che ho fatto sin qui. Chiedetelo al mister. Arrivare a 15 gol? Sono io il primo a voler segnare tanto, però ho avuto anche sfortuna in questa prima parte di campionato: ho preso 2-3 pali, ho avuto delle occasioni con Juve e Inter. Spero che nella seconda parte non sia così".